Slag-Bjørn

Bjørn Gjellum har hatt et mangfoldig, rikt og fascinerende liv i journalistikkens verden. I denne boken får du bli med på reise fra barndomsårene på Majorstua, via hans kristne omvendelse under Jesusvekkelsen til oppbyggingen av Evangeliesenterets mediearbeid. Hele tiden har han vært drevet av ønsket om å fortelle gode historier som gjør leserne, seerne og lytterne klokere. Bjørns historie viser også hvordan det er mulig å reise seg igjen etter alvorlig sykdom.

