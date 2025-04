Et folk på vandring

Andre Mosebok er grunnfortellingen om hvordan Israel blir til som folk. Boken en også profetisk fortelling.

Her møter vi Guds frelsesgjerning som peker frem mot den nye pakt. Slik Gud førte Israel ut fra Egypt, har han i Kristus åpnet vei ut fra et liv i trelldom under synden til et liv i evangeliets frihet. Et liv i samfunn med den levende Gud.

KURT HJEMDAL følger Israelsfolket skritt for skritt på deres vei fra slaveriet og ut i ørkenen ‒ like fram til Herren inntar sin telthelligdom, tabernakelet. Fortellingen om hvordan Gud leder sitt folk i den gamle pakt har et budskap til alle som i dag lever i troen på Jesus. Her er trøst og hjelp for den troendes vandring frem til det evige mål Gud har kalt oss til i Jesus Kristus.

For mange er Det gamle testamentet krevende lesning. Denne boken gir deg hjelp til å forstå og gripe budskapet i Andre Mosebok.

Se utdrag av boka her.